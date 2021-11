Al Centro di aggregazione di Fucecchio ripartono eventi, corsi e laboratori

Nel Centro di aggregazione di Fucecchio in piazza Salvo d’Acquisto si riuniranno associazioni, enti e organizzazioni, che offriranno un autunno ricco di attività ed incontri.

Infatti, negli ampi spazi che ha il centro, i quali possono ospitare un numero considerevole di persone nel pieno rispetto delle regole, non mancheranno infatti corsi di ginnastica e cucito al fine di aggregare nuovamente le persone in compagnia attraverso un hobby comune, dopo un periodo di distanza. Saranno attivi anche i corsi di danza e musica, attività che ormai riscuotono grande successo tra bambini e adolescenti in quanto gli consentono di avvicinarsi al mondo artistico anche per la prima volta con la supervisione di professionisti e maestri qualificati.

Le novità per il mese di novembre, però, non si fermano qui, poiché oltre alle attività pomeridiane doposcuola e ai laboratori di varia natura, la Calamita Odv ha promosso anche altre proposte. Prima fra tutte domenica (21 novembre) si terrà il “pranzo dell’olio nuovo”, iniziativa di raccolta fondi finalizzata a sostenere i progetti e occasione di ritrovo per soci, amici e donatori. Inoltre, nello stesso edificio in piazza d’Acquisto, l’oratorio di Santa Maria delle Vedute ha organizzato per il 27 novembre L’oratorio in gita tra arte e gioco” un pomeriggio al museo degli Innocenti di Firenze per apprezzare la mostra I love Lego.

Le informazioni e la prenotazione dovranno essere fatte entro il 21 novembre al 328-3924964 (Roberta) o al numero 0571.261382 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19).