Quando la solidarietà chiama, Fucecchio risponde presente. In occasione dell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, sono stati raccolti e devoluti all’associazione Astro Onlus 1120 euro, che andranno a sostenere le attività del Centro Donna di Empoli, impegnato a supportare le donne che stanno affrontando questa dura battaglia.

In occasione dell’Ottobre rosa, infatti, era stata organizzata una serata benefica promossa dalla Commissione Elette e nominate del Comune di Fucecchio ed organizzata dalla Pro Loco, alla quale hanno partecipato ben 150 persone, numero massimo consentito anche a causa delle normative anti covid. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto all’associazione Astro ed a questo si sono unite le donazioni della raccolta fondi, durata per tutto il mese di ottobre.

La consegna del ricavato all’associazione è avvenuta alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, della consigliera comunale incaricata alle pari opportunità Sabrina Mazzei e del presidente della Pro Loco Francesco Dei, mentre per l’associazione Astro sono intervenuti il dottor Claudio Caponi, vicepresidente, e Raffaella Taccetti, socia.

“Ringrazio i medici e il personale sanitario per l’impegno e gli sforzi messi in campo, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia – ha commentato il sindaco – e ci tengo a ribadire l’importanza della vaccinazione anti covid per tornare quanto prima ad una normalità che ci permetta di riprendere a pieno regime anche le attività di screening e prevenzione del tumore al seno. Inoltre ringrazio tutti i fucecchiesi che hanno dato il loro contributo per una causa così importante, dimostrando nuovamente la sensibilità della nostra comunità”.

Intanto, alla piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, sono ripresi i corsi di riabilitazione fisioterapica in acqua dedicati alle donne operate al seno, promossi da Aquatempra in collaborazione con l’associazione Astro e i Comuni di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 340.8211429 – 346-6276826 (associazione Astro) e 0571 23634 (piscina intercomunale).