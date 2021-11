Lions Club San Miniato con i lavoratori speciali Asd Gam

Il Lions Club di San Miniato vuole aiutare i lavoratori speciali dell’Asd Gam. “Non potevano mancare – dicono – il ritrovato appuntamento annuale con il tartufo bianco di San Miniato. I lavoratori speciali si sono rimboccati le maniche e deciso di replicare il successo degli aperitivi estivi a Cigoli prendendo, per tutti e 3 i fine settimana di Mostra mercato, uno spazio dove vendere cibo e bevande.

Il Lions Club di San Miniato si è subito preso carico del progetto fornendo all’associazione il proprio stand, allestendolo e garantendo presenza per il servizio cassa e per i momenti di maggior affluenza. I ragazzi e ragazze del Gam non si sono fatti assolutamente intimidire dall’impegno e hanno nuovamente dimostrato di aver acquisito, in base alle capacità e predisposizioni, specifiche competenze e di saper lavorare in autonomia” cucinando e servendo cibo e bevande.

Il ricavato di questa iniziativa aiuterà l’Asd Gam a rendere ancora più autonomi i propri lavoratori speciali perché contribuirà all’acquisto di un pulmino (qui). Con lo stesso obiettivo il Lions Club di San Miniato ha recentemente lanciato, anche contribuendovi, la raccolta fondi GoFundMe.