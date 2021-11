“Non solo oggi”, il messaggio dei consultori pisani alle donne vittime di violenza

“Non solo oggi”. È questo il messaggio che le operatrici dei consultori familiari della zona pisana vogliono lanciare nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Siamo con le donne, vicino a loro ogni giorno, per ascoltarle, sostenerle e accompagnarle in un percorso di uscita dalla violenza, sicuramente difficile ma necessario affinché una donna riprenda in mano la sua vita e ritrovi sé stessa e la propria dignità – scrivono -. È questo il nostro segnale chiaro e forte per dire che la lotta contro la violenza fisica, psicologica, economica sulle donne si svolge ogni giorno, e che le donne vittime di violenza hanno nei consultori un punto di riferimento a cui rivolgersi. Sempre. Non solo oggi”.