Colletta alimentare, quasi 600 chili di cibo raccolti dalla Misericordia di Santa Croce sull'Arno

È una generosità che “pesa” quella che i santacrocesi hanno messo insieme lo scorso sabato, 27 novembre, grazie all’impegno della Misericordia di Santa Croce sull’Arno. Per l’esattezza 577 chilogrammi in tutto, spesi in pasta, zucchero, farina e altri beni di prima necessità, che nei prossimi giorni saranno distribuiti a cittadini e famiglie indigenti. A tanto ammonta il risultato della colletta alimentare organizzata dalla Misericordia di Santa Croce con la collaborazione del punto vendita Conad di via Caravaggio.

Durante l’intera giornata, volontari e ragazzi del servizio civile hanno consegnato all’ingresso del supermercato i sacchetti per la raccolta di generi a lunga scadenza, mettendo insieme ben 60 pacchi alimentari. “I cittadini di Santa Croce hanno risposto all’iniziativa con tanta generosità – racconta il governatore della Misericordia Piero Conservi -. Da sottolineare l’impegno della comunità senegalese: nessuno di loro è uscito dal supermercato senza qualcosa in più da donare. Un ringraziamento anche a Conad, ai volontari e ai ragazzi del servizio civile che si sono impegnati per questo risultato”.

Oltre al governatore Conservi sono stati presenti il vice Alessandro Marconcini, i consiglieri Alessandro Scaldovi e Angelo Scaduto e il volontario Federico Fadda, insieme a Erika Fogli, Simone Turini, Susso Mamadou e Keita Hakibou del servizio civile.