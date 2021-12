Al doposcuola Alidoro si fa musica rap: ecco il brano realizzato dai bambini

Tutto pronto per Rithm and poetry, il progetto di composizione di un brano rap con i bambini del doposcuola Alidoro, sotto la guida del Gruppo giovani per la musica del circolo G.Pacchi ed in collaborazione con l’Aasociazione Popoli Uniti.

Sabato (4 dicembre) alle 18,30 alla sala Emergency della Casa del Popolo di Fucecchio – Circolo Arci G. Pacchi, in via Roma 66, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Fucecchio Emiliano Lazzeretti, sarà presentato pubblicamente il brano elaborato nell’ambito del progetto Il sostegno scolastico ai bambini stranieri ed italiani in situazione di disagio scolastico e finanziato attraverso il bando Cesvot I giovani per il volontariato.

A seguire ci sara l’apericena al bar ristorante El Divino previa prenotazione telefonica a Marco 339.5824469.

Il laboratorio è un percorso formativo sul mondo della musica, con particolare attenzione verso il genere rap e la scrittura in rima e si è articolato in una serie di momenti: conoscenza del mondo della musica e delle basi della cultura rap ed hip hop, insegnamento dei vari metodi di scrittura in rima e non per imparare ad usarla come strumento di sfogo e condivisione, sviluppo della creativitá del singolo e del gruppo, introduzione al beat making e alle varie metodologie, condivisione e raccolta di idee per sviluppare in gruppo una performance audio, registrazione del lavoro finale in studio di registrazione.