Bambini maltrattati: in Toscana oltre 31mila i casi seguiti dai servizi sociali

Bambini maltrattati: in Toscana oltre 31mila casi, con cartelle aperte dai servizi sociali nel 2020.Ben 25mila sono in carico al servizio.

È quanto emerge dal seminario Politiche e interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza: dalla lotta alla povertà minorile alle azioni previste dal nuovo piano per l’infanzia e l’adolescenza, organizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e dalla Regione Toscana.

Dati in diminuzione del 10% rispetto al 2019 e dell’8% sui due anni precedenti.

Sono 3.438 i bambini e i ragazzi vittime di maltrattamento in famiglia presi in carico, 1.000 gli affidamenti, 757 di questi minorenni sono stati accolti in strutture residenziali.

“La situazione di disagio è aumentata – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali della Regione Serena Spinelli – sia per le restrizioni legate al Covid sia in connessione con un aumento della povertà in generale, che poi si riflette su bambini e ragazzi. La Regione ha messo in campo azioni da diversi anni, come i progetti legati al supporto nelle comunità educative: riteniamo di avere un terreno fertile su cui continuare a lavorare”.

“La situazione in tema di infanzia e adolescenza è certamente peggiorata a causa dell’emergenza sanitaria. Si sono acutizzate le criticità già esistenti e sono emerse nuove criticità, come lo stato di salute fisico e mentale dei ragazzi, colpiti dall’isolamento imposto dalla pandemia. Gli effetti negativi li abbiamo visti e li vedremo nei prossimi mesi – ha aggiunto il garante per l’infanzia e l’adolescente della Regione Toscana Camilla Bianchi -. E’ necessario uno sforzo congiunto in termini di assunzioni di responsabilità da tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti: si deve porre al centro il tema dell’infanzia”.