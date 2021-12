In San Domenico il concerto di Natale del coro “Insieme per caso”

Ultimi posti disponibili per il grande concerto di Natale del coro Insieme per caso, organizzato in collaborazione con il Comune di San Miniato, e previsto per sabato (18 dicembre) alle 21 nella chiesa di San Domenico, in centro storico a San Miniato.

Il programma si apre con alcune fra le più belle pagine di A Ceremony of Carols, di Benjamin Britten (1913-1976), un lavoro che il compositore inglese ha dedicato al Natale, prendendo spunto da una serie di canti popolari di carattere religioso (carols) di anonimi medioevali.

Non mancheranno poi i brani natalizi più classici, come Silent Night o Holy Night e alcuni spiritual in raffinati arrangiamenti, per arrivare al finale spumeggiante con i classicissimi Amen e Happy Day. Il gruppo sarà accompagnato al pianoforte dal direttore e maestro Fabrizio Berni e da una band di validi musicisti (al contrabbasso Mirco Capecchi, alla batteria Maurizio Petralli e alle percussioni Daniel Baldacci).

L’ingresso è gratuito. Per accedere sarà necessario essere in possesso del green pass rinforzato. È obbligatoria la prenotazione: coroinsiemepercaso@gmail.com oppure 377.0404421.

Il coro Insieme per caso si è formato nel 1991 a La Serra come coro giovanile, sotto la guida del Maestro Fabrizio Berni. Il gruppo è composto da 14 coriste, 5 coristi e da una band di musicisti che accompagna le voci dal 1997. Il repertorio è orientato principalmente verso gli spiritual e il musical, ma comprende anche brani di musica leggera, classica e jazz. Il coro si è fatto conoscere e apprezzare in molte occasioni e ha al suo attivo una intensa attività concertistica in chiese, teatri e piazze ed una pluriennale esperienza. Oltre ad aver partecipato a numerose rassegne di cori, si è esibito su invito di vari comuni, associazioni ed istituzioni in moltissimi centri di tutta la Toscana, di altre regioni e più volte all’estero, partecipando anche a molte iniziative di beneficenza.