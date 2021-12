Fucecchio, fondi dalla Città Metropolitana per le borse di studio in Burkina Faso

La Città Metropolitana di Firenze ha approvato i contributi per la cooperazione condotta da cinque enti locali del territorio (Fucecchio, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Scarperia e San Piero, Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve): 43870 euro i fondi stanziati.

“C’è un trama sensibile e attenta – spiega Sandro Fallani, consigliere della Metrocittà delegato alla materia – che rappresenta una diplomazia apparentemente piccola ma tanto incisiva sotto tanti profili, il primo dei quali la crescita e la protezione delle persone nei contesti, i più diversi, a cui i progetti sono rivolti. La cooperazione non ci toglie nulla, fa anzi crescere tutti e prevenire problemi nel futuro”.

Il Comune di Fucecchio ha ottenuto il contributo per le borse di studio in Burkina Faso assegnate nel corso del 2021. Palazzuolo sul Senio invece, è stato sostenuto per il tour virtuale multilingua. A Pontassieve risorse per il progetto Wilne Mames Nba. La Casa dei malati di Hiv è il piano di Scarperia e San Piero, la protezione dei Saharawi è al centro dei progetti di Sesto Fiorentino e dell’Unione dei Comuni del Valdarno e dalla Valsieve.