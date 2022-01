La Befana porta il pranzo, da asporto al circolo Arci della Catena

Il pranzo di solidarietà sarà “da asporto”. A organizzarlo, domani 6 gennaio nel giorno dell’epifania, sono il circolo Arci La Catena, in collaborazione con la Caritas, i servizi sociali del comune di San Miniato e la cooperativa La pietra d’angolo con l’Azienda Speciale Farmacie.

“Tutte queste istituzioni presenti sul territorio – spiegano i soci del Circolo -, quando c’è stato bisogno, si sono sempre attivate per iniziative di solidarietà a favore di chi è più debole e anche stavolta vogliamo dare il nostro contributo. Vista l’impossibilità di accogliere gli ospiti nella nostra sede, abbiamo pensato di preparare pietanze da asporto e consegnarle ai cittadini del territorio di San Miniato, avvalendoci dei nostri volontari. Un piccolo gesto, in un periodo di grande difficoltà e incertezza, che vuole essere un segnale di vicinanza e speranza nei confronti delle persone che sono in una condizione di sofferenza”.

“La pandemia – aggiunge il sindaco Simone Giglioli – ci costringe al distanziamento sociale ma non dobbiamo dimenticarci dei più fragili e, l’impegno solidale, deve essere ancora più forte e concreto facendo arrivare un segnale di sostegno ed un abbraccio virtuale a tutti. Un ringraziamento di cuore ai volontari”.