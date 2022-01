Se Maometto non va alla montagna… Fede diversa ma stesso principio quello che ha animato la processione per santa Cristiana di ieri 4 gennaio a Santa Croce sull’Arno. Con tante quarantene attive, casi di positività e una situazione pandemica che, in generale, invita a non uscire di casa, anche quest’anno è stata la Santa a raggiungere i fedeli.

Sul Defender 4×4 della protezione civile della Misericordia che ha attraversato ieri dalle 15 le strade di Santa Croce (fino a San Donato di San Miniato) sotto la pioggia, insieme al parroco don Donato Agostinelli. Alle 6,30 è stata celebrata la prima messa, dal vescovo Andrea Migliavacca, per ricordare la morte della santa avvenuta all’alba del 4 gennaio 1310. L’ex vescovo di San Miniato, oggi di Pistoia, Fausto Tardelli ha invece celebrato quella delle 11,30.

Chi non è potuto andare in chiesa, ha visto la Santa anche dalle finestre, esposta sul campanile della collegiata mentre un pallone volteggiava sulla terrazza della vicina sede della Misericordia.