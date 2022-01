Duecento pacchi alimentari per aiutare chi ha bisogno. È questa l’iniziativa messa in atto dall’amministrazione comunale di Castelfranco per le festività per andare in aiuto a quelle famiglie in difficoltà segnalate dai servizi sociali territoriali.

Ogni pacco contiene generi alimentari di prima necessità che verranno distribuiti tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare. La consegna è partita questa settimana e andrà avanti nei prossimi giorni. I pacchi spesa sono stati acquistati dal Comune grazie alle risorse erogate della Fondazione Pisa ai Comuni che ne hanno fatto richiesta per attività finalizzate al sostegno dei soggetti più esposti alla crisi. Le famiglie segnalate dal servizio sociale che riceveranno il pacco spesa sono 79, a cui si aggiungono altre 32 famiglie segnalate dalla Caritas.

“Le associazioni del territorio hanno avuto un ruolo fondamentale in questa iniziativa: si sono occupate del trasporto, del confezionamento e della distribuzione dei pacchi alimentari. È il momento di unire le forze per aiutare chi ne ha più bisogno – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alle politiche sociali Chiara Bonciolini – . La consegna dei pacchi alimentari è solo un piccolo gesto che però può fare la differenza per chi ha subìto in modo gravoso le conseguenze della pandemia e si trova ad affrontare l’inverno con esigue risorse economiche. Ringraziamo le associazioni per il loro prezioso contributo. Il ruolo del volontariato durante questi anni di emergenza sanitaria è stato e si riconferma fondamentale”.

Le associazioni che hanno partecipato all’iniziativa sono la Caritas Diocesana, la Pubblica assistenza Vita, Croce Rossa di Castelfranco,

Pubblica Assistenza, Croce Bianca Orentano e Fondazione Madonna del Soccorso. Un’altra iniziativa promossa nel periodo natalizio da Comune e Caritas di Castelfranco di Sotto è stata quella delle Calze Solidali: calze regalo da distribuire per l’epifania. Molti cittadini hanno partecipato mettendo in una calza uno o più regali (giochi, libri, materiale per la scuola, dolci e caramelle, biglietti fatti a mano), consegnandola al centro di raccolta Caritas di Castelfranco in via G. Galilei. Le calze raccolte dalla Caritas sono state poi distribuite alle famiglie bisognose insieme al pacco spesa.