“La pace è impegno condiviso e chiama di conseguenza ciascuno di noi a un impegno concreto e sostanziale. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico”. Riprendendo le parole di papa Francesco, lo ha ricordato il vescovo della diocesi di San Miniato Andrea Migliavacca ai sindaci e alle altre autorità civili e militari del territorio, alle quali ha consegnato il tradizionale messaggio del Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace, arrivata alla sua 55ma ricorrenza.

“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura” il titolo del messaggio del quale il vescovo ha ripreso i tre punti salienti del testo (dialogo intergenerazionale, responsabilità educativa e diritto al lavoro), commentandoli alla luce dell’emergenza sanitaria, delle crisi internazionali attualmente in corso e delle peculiarità socio economiche del territorio. Il vescovo Andrea ha parlato della imprescindibile vocazione delle istituzioni che s’incarnano nei nostri territori a essere “artigiane” di pace, operando nella tutela, promozione e educazione alla pace.

Trattando poi più specificamente i punti chiave del messaggio del Papa, monsignor Migliavacca ha sottolineato come le tre vie di pace (dialogo, educazione e lavoro), non sono slacciate tra loro ma consequenziali e scaturenti tutte dalla prima, ossia dalla consapevole volontà di perseguire e intessere un dialogo tra le generazioni, nella finalità di offrire prospettive di senso in merito anche al discorso educativo e al lavoro. “Inoltre – ha detto – il Papa non manca di richiamare che la pace è dono che scaturisce dall’alto, riferendosi in questo senso alla libera iniziativa di Dio che dona la pace e che coinvolge anche l’impegno dell’uomo e delle sue istituzioni”.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, prendendo la parola a conclusione dell’intervento del vescovo, ha portato, anche a nome di tutti gli amministratori locali presenti, una sua riflessione sul contenuto del messaggio di Francesco, ringraziando monsignor Migliavacca per aver rinnovato un appuntamento che ogni anno si rivela essere momento prezioso per riflettere sul tema decisivo della pace.

All’appuntamento è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.