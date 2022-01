Ripartiti a Villa Cavallini e a Orentano i servizi doposcuola a Castelfranco

Sono ripartiti i servizi doposcuola dedicati a due fasce d’età: L’Astuccio Magico per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia del capoluogo, dai 3 ai 5 anni, e Sos Compiti per tutti i bambini della scuola primaria del capoluogo e frazioni, dai 6 ai 10 anni.

Le attività ludico-educative sono gestite dalla cooperativa sociale Alioth che si è aggiudicata l’affidamento a seguito di una selezione fatta dal Comune di Castelfranco.

L’Astuccio Magico prevede attività ludiche dalle 16 alle 18,15 che si svolgono dal lunedì al venerdì nei locali di Villa Cavallini a Castelfranco (via de Gasperi, 12B). Per i servizi è richiesto un contributo mensile di 25 euro.

Sos Compiti è invece rivolto a chi ha voglia di fare i compiti in compagnia e per i bambini con difficoltà scolastiche, prevede infatti un aiuto per lo svolgimento delle lezioni assegnate per casa dagli insegnanti. Il servizio si svolge dalle 14 alle 16 sia nel capoluogo a Villa Cavallini (il lunedì, martedì e giovedì), sia a Orentano alla biblioteca comunale (il mercoledì e venerdì). Per il servizio è richiesto un contributo mensile di 25 euro.

L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato a causa dell’emergenza sanitaria in corso (15 per le attività di Villa Cavallini, 12 per quelle che si svolgono a Orentano).

L’iscrizione può essere effettuata online accedendo al link dedicato. Sarà comunque possibile presentare l’iscrizione anche direttamente alla struttura in qualunque momento, fino alla capienza massima.

Per informazioni: Ufficio servizi educativi e scolastici, telefono 0571.487233-487234. Mail: ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it.