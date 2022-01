Misericordie pisane, ai drive through arrivano anche i tamponi molecolari

Prosegue e si amplia l’attività di supporto delle Misericordie pisane all’Asl. Dopo la prima apertura del drive through di Pontedera nel parcheggio di Panorama del 10 gennaio scorso – che oggi viaggia con una media di circa 90 tamponi rapidi il giorno – la rete delle misericordie, si è organizzata aprendo altri drive a Pisa, a Navacchio e a Vicopisano. Punti gestiti direttamente dalle misericordie locali in collaborazione con Rami, la rete ambulatoriale misericordie.

Venerdì (4 febbraio) ci sarà, sempre su richiesta dell’Asl , un’ulteriore apertura nell’alta Valdicecina dove la misericordia si metterà a disposizione in via Turazza a Volterra il lunedì è il venerdì pomeriggio per soddisfare le richieste dì tamponi antigenici rapidi. Mentre per i drive through dì Pisa (dalle 9 alle 12) e Pontedera (dalle 12 alle 16,30) da giovedì 3 febbraio gli utenti potranno prenotare sulle agende dì prenota tampone anche i test molecolari. I tamponi in questi drive possono essere effettuati solo tramite prenotazione su prenotatampone.sanita.toscana.it. Con i voucher scuola (alunni elementari) o in via eccezionale (senza alcuna garanzia dì effettuazione) con la richiesta del medico dove si possa leggere il tipo dì tampone richiesto (non è possibile con il solo numero della ricetta elettronica).