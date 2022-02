Un nuovo magazzino per le iniziative di solidarietà di Semplicemente Onlus

Un nuovo magazzino di solidarietà all’ex Emma di Fucecchio, in via Trento, per l’associazione Semplicemente Onlus, che fa appello alle altre associazioni del territorio per lavorare insieme nel sostegno alla povertà. Sabato (5 febbraio) l’inaugurazione dello spazio.

Negli ultimi due anni, complice anche l’emergenza sanitaria, la richiesta di supporto alla povertà è drammaticamente aumentata. Tra le associazioni di volontariato che sul territorio si sono spese per l’aiuto alle famiglie in difficoltà, anche durante i periodi di lockdown e zona rossa, c’è Semplicemente Onlus. Un’associazione di volontariato nata dieci anni fa e impegnata attivamente nel sostegno a ogni tipo di fragilità: fisica, psicologica, economica.

Semplicemente si è dedicata da sempre alla qualificazione del tempo libero delle persone fragili nello scenario del Lago I Salici e in quello della sua Casa Base, in frazione Torre: uno spazio dato in comodato d’uso dalla parrocchia di Torre che i volontari dell’associazione hanno ristrutturato con l’aiuto del Comune di Fucecchio, riqualificato ed aperto a iniziative gratuite rivolte alle fasce più deboli della popolazione. È stata proprio l’attività di Casa Base, con le tante famiglie che si sono avvicinate all’associazione, l’esperienza che ha rivelato la richiesta sempre più pressante di aiuti concreti e immediati per chi si trova in difficoltà.

Così, un’attività già da tempo svolta sporadicamente da Semplicemente – quella di raccolta e redistribuzione di beni di prima necessità – è diventata sempre più centrale ed organizzata. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Contrada Torre, durante il periodo della pandemia, il locale della contrada stesso è diventato un piccolo magazzino, nel quale i volontari raccoglievano beni donati da soci ed amici dell’associazione, per un nutrito numero di famiglie che richiedevano aiuto: vestiti, oggetti per la casa, giochi e materiale didattico per i bambini, beni alimentari non deperibili.

È presto nata la necessità di trovare un locale più grande ed organizzato nel quale gestire questa attività e, grazie all’impegno del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e della Fondazione Mario Marianelli, Semplicemente e la rete associativa che ne condivide le finalità ha ora un vero e proprio magazzino, capace di fare fronte alla richiesta di supporto che viene dal territorio.

I volontari di Semplicemente ci tengono a sottolineare che “questo obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso la collaborazione e il coordinamento con le altre associazioni di volontariato che sul territorio di Fucecchio si occupano di sostegno alla povertà. Fare rete – dicono dall’associazione – è infatti l’unica strada percorribile per rendere il supporto pratico a chi ha bisogno solo il primo passo verso un aiuto più significativo, che possa riportare all’autonomia e alla dignità chi oggi per andare avanti cerca una mano. Misurarsi con queste tematiche vuol dire affrontare una lotta impari, muoversi da soli e senza coordinamento è impossibile. Le associazioni e i professionisti dei servizi sociali comunali che seguono in maniera globale le situazioni difficili possono e devono fare la differenza: in questo modo consegnare un aiuto alimentare, dei vestiti o del materiale per i bambini, non rimane un atto fine a se stesso, ma dà il via ad un progetto di possibile riscatto per la persona momentaneamente in difficoltà”.

Una prima, positiva, esperienza di iniziativa in questo senso è stata Un tesoro di solidarietà, promossa dal vicesindaco Emma Donnini e dall’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti per il Natale 2021: un appello alle scuole di Fucecchio, che ha visto una risposta straordinaria e che ha consentito la donazione di oltre 120 pacchi solidali agli assistiti di Semplicemente, della Fondazione I Care e dell’Auser.

È solo l’inizio; il nuovo spazio a disposizione di Semplicemente potrà essere lo spazio ideale per avviare, insieme alle altre associazioni, interventi più strutturati e ripetuti nel tempo.

Sabato (5 febbraio) alle 15 in via Trento 97 a Fucecchio ci sarà l’inaugurazione del nuovo spazio che sarà operativo a partire da lunedì.

Chiunque abbia beni in buono stato da donare o chiunque abbia bisogno di prendere degli aiuti potrà rivolgersi al numero 333.9542060. Il magazzino, per la tutela della salute di tutti, ma soprattutto per garantire la privacy degli utenti, lavorerà solo su appuntamento.

Infine, l’ultimo tassello del progetto di Semplicemente sarà la realizzazione di un sogno che fin dai primi anni di attività i fondatori e i volontari hanno accarezzato: avere un pulmino, attrezzato per disabili, di proprietà dell’associazione, per organizzare gite e uscite con persone in difficoltà, qualificando il loro tempo libero con momenti di condivisione e amicizia, e nuovi contatti umani. Un’attività già portata avanti in passato, prendendo in prestito mezzi di altre realtà e istituzioni, ma che con un mezzo proprio può crescere e fare la differenza. Grazie alla generosità di soci, partner e sponsor che stanno donando, e grazie ad un contributo del Comune di Fucecchio, nei prossimi mesi anche il pulmino di Semplicemente diventerà realtà. Sarà un mezzo da condividere con le altre associazioni, sempre all’insegna del fare rete, mettendo in campo azioni che possano sviluppare un circolo virtuoso, affinché sempre meno persone debbano sentirsi sole o emarginate, perché fragili.

“Ho ritenuto giusto dare un aiuto all’associazione Semplicemente Onlus – ha dichiarato il sindaco Alessio Spinelli – per l’importanza che riveste questo loro progetto di solidarietà. Un progetto rivolto a persone che si trovano momentaneamente in difficoltà e che potranno trovare un sostegno grazie alle donazioni dei cittadini che metteranno a disposizione i loro beni inutilizzati. Semplicemente Onlus è un’associazione che opera da molti anni sul nostro territorio e che grazie all’impegno dei suoi volontari ha già aiutato molte persone”.