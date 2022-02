Un Doblò attrezzato per i disabili è il Progetto del Cuore per Fucecchio

I Progetti del Cuore arrivano a Fucecchio. L’arciconfraternita della Misericordia del governatore Mario Lupi riceverà in dotazione un Fiat Doblò, per facilitare gli spostamenti delle persone che vivono in stato di necessità, bambini, anziani e persone diversamente abili.

Gianni Sportelli ha presentato l’attività per Progetti del Cuore, che renderà disponibile alla comunità un mezzo attrezzato e gestito in maniera integrale: dall’allestimento per il trasporto dei diversamente abili, alla gestione delle spese (come, ad esempio, l’assicurazione compresa di copertura kasko).

“Aiutare i poveri e i bisognosi – spiega Lupi -, quelli che il nostro Papa chiama ‘gli ultimi’ è alla base del nostro statuto è la nostra vocazione. Per esempio, all’inizio del periodo pandemico, nel gennaio 2020, abbiamo mandato un nostro mezzo attrezzato sui territori di Bergamo e Milano. Serviva un aiuto concreto e con il nostro personale siamo andati nelle zone più colpite della pandemia per una quindicina di giorni a prestare il nostro servizio”. Da qualche mese l’arciconfraternita della Misericordia gestisce una mensa destinata a chi è in difficoltà che, attraverso il percorso con i centri socio assistenziali, possono godere di un pasto caldo, di riparo e di conforto (questa).

Il rapporto con ‘I Progetti del Cuore’ è di straordinaria importanza. Questo mezzo per noi è fondamentale. Disporre di un mezzo del genere ci aiuta a essere più efficienti in materia di supporto alle persone che hanno bisogno offrendo il nostro aiuto a persone diversamente abili e che vive in stato di difficoltà, attraverso un mezzo attrezzato che offre un servizio importante dal punto di vista socio sanitario. Ci permette di raggiungere i centri per le visite mediche e gli ospedali. In media facciamo da 15 a 20 viaggi giornalieri coprendo il comune di Fucecchio e i territori limitrofi, dalla Valdarno alla Val d’Elsa”.

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti. “La mia esperienza personale – racconta – mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso I Progetti del Cuore è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.