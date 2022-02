Polizia e Unieuro uniscono le forze contro il cyberbullismo: torna #cuoriconnessi

Dopo il successo del 2021, torna anche quest’anno in diretta streaming #cuoriconnessi, in programma domani (8 febbraio) dalle 10 dal sito cuoriconnessi.it. L’evento è parte del grande progetto di Unieuro e polizia di Stato per sensibilizzare e informare i giovani, gli insegnanti e i genitori su un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia e contrastare ogni forma di distorsione della rete.

Per il secondo anno consecutivo parteciperanno alla diretta più di 4000 scuole di tutta Italia e oltre 200mila studenti: l’incontro è dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. All’evento parteciperanno il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza

prefetto Lamberto Giannini, Jacopo Greco, capo dipartimento risorse umane strumentali e finanziarie del ministero dell’istruzione e Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.

Ospite di eccezione Paolo Crepet, psichiatra e ricercatore dei disagi dell’età evolutiva e ragazzi che hanno vissuto esperienze dirette di cyberbullismo. L’evento sarà condotto dal giornalista Luca Pagliari, anche autore del nuovo libro #cuoriconnessi – Il coraggio di alzare lo sguardo.

“Le storie di #cuoriconnessi – dichiara Giancarlo Nicosanti, amministratore delegato di Unieuro – riescono a trasmettere messaggi che altrimenti resterebbero inascoltati, perché abbiamo sperimentato che i ragazzi si aprono alla verità solo se arriva da storie raccontate da chi le ha vissute in prima persona. Le testimonianze a volte drammatiche dei ragazzi raccolte in questi anni e tutti coloro che hanno visto nella nostra attività uno spunto di riflessione per avviare un percorso diverso, bastano a giustificare il nostro impegno, perché tutti possono e devono avere l’opportunità di trovare una via d’uscita. Le relazioni sono la cosa più importante: per questo la ‘tecnologia buona’ è quella che permette di ampliare gli orizzonti ed abbattere le barriere, perché rappresenta il progresso che conta. La ‘tecnologia buona’ è conoscenza e consapevolezza e ci deve permettere di diventare persone migliori”.

“Il momento storico che abbiamo vissuto – aggiunge Lamberto Giannini, capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza – ha sottratto ai giovani una parte significativa della loro socialità sostituita dall’uso, a volte compulsivo, della rete che, non sempre, è un luogo sicuro. In questo contesto, mettere al centro la sicurezza digitale dei ragazzi per noi è un impegno: per renderli consapevoli e indicare loro i rischi che uno spazio così importante di libertà può comportare. #cuoriconnessi è un ulteriore strumento di informazione con cui possiamo continuare a diffondere messaggi di cautela verso le potenziali trappole della rete ed essere sempre di più un punto di riferimento per le vittime di questo fenomeno”.

Durante l’evento, dopo il successo dei primi due libri di #cuoriconnessi, sarà presentato il terzo volume #cuoriconnessi – il coraggio di alzare lo sguardo, una nuova raccolta di storie che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete. Il libro è distribuito gratuitamente in 250mila copie in tutti i punti vendita Unieuro in Italia e nei compartimenti della polizia postale e delle telecomunicazioni nei capoluoghi di regione. La versione digitale del libro è scaricabile gratuitamente dal sito www.cuoriconnessi.it e dai principali eBook store.