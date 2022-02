Un presidio per contrastare il diffondersi della povertà è stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 5 febbraio in via Trento a Fucecchio. Si tratta di un edificio dismesso originariamente adibito a borsettificio che grazie all’impegno del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e della Fondazione Mario Marianelli, Semplicemente onlus e la rete associativa che ne condivide le finalità è stato recuperato ed ora è un vero e proprio magazzino capace di fare fronte alla richiesta di aiuto che viene dalle famiglie in difficoltà del territorio.

Presenti all’inaugurazione il vice sindaco Emma Donnini, l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, don Andrea Cristiani che ha benedetto i locali, i volontari dell’associazione Semplicemente e tanti cittadini.

“Ho ritenuto giusto dare un aiuto all’associazione Semplicemente onlus – ha detto il sindaco Alessio Spinelli – per l’importanza che riveste questo loro progetto di solidarietà. Un progetto rivolto a persone che si trovano momentaneamente in difficoltà e che potranno trovare un sostegno grazie alle donazioni dei cittadini che metteranno a disposizione i loro beni inutilizzati. Semplicemente onlus è un’associazione che opera da molti anni sul nostro territorio e che grazie all’impegno dei suoi volontari ha già aiutato molte persone”.

I volontari di Semplicemente, associazione di volontariato nata 10 anni fa è infatti impegnata attivamente da tempo nel sostegno ad ogni tipo di fragilità: fisica, psicologica ed economica occupandosi anche della raccolta e ridistribuzione dei beni di prima necessità. Per questo motivo l’associazione e la rete associativa che ne condivide le finalità necessitavano di disporre di un locale grande ed organizzato dove gestire questa attività. Il magazzino è aperto da oggi lunedì 7 febbraio.

Chiunque abbia beni in buono stato da donare o chiunque abbia bisogno di prendere degli aiuti potrà rivolgersi al numero 333 9542060. Il magazzino, per la tutela della salute di tutti, ma soprattutto per garantire la privacy degli utenti, lavorerà solo su appuntamento.