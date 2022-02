L’associazione Nel sorriso di Valeria onlus è tornata alle attività sociali grazie all’incontro che si è svolto all’istituto Cattaneo di San Miniato in occasione della conferenza stampa per la distribuzione solidale dei fondi raccolti con l’offerta del libro ricordo di Gianluca Bertini.

“Onorati per la scelta e grati verso i promotori dell’iniziativa e verso i familiari di Gianluca – scrive il presidente Lucio Tramentozzi – abbiamo assicurato l’utilizzo dei fondi per le nostre iniziative nel campo dell’istruzione, salvo individuare in seguito l’impiego specifico. Sul sito il servizio fotografico di Federica Antonelli. Intanto invitiamo tutti i soci a rinnovare la tessera sociale del 2022 ricordando l’importo delle quote, che è di 100 euro per i soci fondatori ed di 20 euro per i soci ordinari. Il versamento si potrà fare anche cumulativo indicando i nominativi, con bonifico bancario o conto corrente postale, i cui estremi sono indicati nel biglietto da visita allegato o nel sito“.

La onlus ha inoltre voluto ringraziare per i contributi Manuela e Maurizio Marconi, Tommaso Gianfelice, Mirko Cecchelli, Claudio Poli, Chiara e Maurizio Bandini, Maria Cristina Fonticoli Funaro, Vittorio Gabbanini, Filippo Lotti e famiglia di Gianluca Bertini (proventi libro-ricordo), Lucio Tramentozzi, Giacomo, Ginevra e Ilenia Giunti; Massimiliano Stefanelli (in ricordo del padre Paolo), Assunta Gasbarrone (rinnovo adozione scolastica), Luigi Giglioli (rinnovo adozione scolastica), Monica De Amicis (rinnovo adozione scolastica), scuola elementare La Scala (rinnovo adozione scolastica); Ilenia e Aurora Bono (progetto Costa d’Avorio) ed infine Riccardo Nieri.