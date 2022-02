Una fiaccolata per chiedere la pace, Castelfranco raccoglie aiuti per l’Ucraina

Si moltiplicano, nei comuni del comprensorio del cuoio, le iniziative a favore della pace e a sostegno della popolazione Ucraina. Dopo l’iniziativa “Spegni la guerra, accendi la pace” (qui), le manifestazioni di vicinanza e aiuto concreto non si fermano: prossima scadenza, mercoledì 2 marzo. Una fiaccolata silenziosa, a San Miniato, precederà la santa messa delle ceneri e a Castelfranco di Sotto un carico di aiuti per l’Ucraina partirà proprio mercoledì 2 marzo.

Come già comunicato (qui), la diocesi di San Miniato ha deciso di accogliere l’invito a vivere, il Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina. Dalle 17 alle 18 a La Scala, nella cappella del Salvatore di via Sanminiatese 118, ci sarà l’adorazione eucaristica per chiedere a Dio il dono della pace. A partire dalle 20 poi, il vescovo Andrea Migliavacca parteciperà alla cena a pane e acqua organizzata dal Movimento Shalom nella sede di piazza Bonaparte 15 (per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 0571-400462 e 371-3883489).

Dopo la cena, intorno alle 20,45, proprio da piazza Bonaparte partirà la fiaccolata silenziosa per la pace fino alla chiesa di San Domenico, dove sarà celebrata la santa messa.

Intanto, la Pubblica Assistenza Vita e la Misericordia di Castelfranco di Sotto e la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orentano stanno raccogliendo beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Una corsa contro il tempo, visto che le donazioni partiranno mercoledì mattina. Entro martedì sera quindi, potranno essere portati nelle sedi delle associazioni vestiti pesanti invernali soprattutto per bambini, coperte, piumoni, materassi ad aria, tappetini da ginnastica, farmaci da banco, disinfettante, acqua ossigenata, bende, garze, cerotti, lacci emostatici, salviette umidificate, pannolini, fazzoletti, latte in polvere, cibo in scatola, acqua.