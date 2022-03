San Romano insieme per la pace

E’ famoso per la battaglia di Paolo Uccello. Ma San Romano di Montopoli Valdarno è da sempre impegnato per la pace. Anche domani, mercoledì 2 marzo alle 19, ci sarà una manifestazione al giardino di via della Pace.

“In occasione della Giornata della Pace – spiegano gli organizzatori – promossa da papa Francesco, l’amministrazione comunale di Montopoli Valdarno, le cittadine e i cittadini e tutte le associazioni del territorio si riuniscono insieme per condannare l’aggressione militare russa, chiedere lo stop immediato delle ostilità e la protezione del popolo ucraino. I partecipanti e la popolazione tutta sono invitati ad esporre la bandiera della pace”.