Supporto alle popolazioni colpite dal conflitto fra Russia e Ucraina, Unione dei Comuni apre un centro d’ascolto

Prende il via una delle prime azioni di area a supporto delle popolazioni colpite dal conflitto fra Russia e Ucraina.

I sindaci dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa hanno deciso di istituire un primo centro di ascolto a cui possono rivolgersi i cittadini ucraini residenti nel territorio per chiedere informazioni, segnalare criticità, avere un primo contatto con le istituzioni, avviare eventuali raccolte fondi e di generi di prima necessità. È già stato individuato anche un magazzino per stoccare i beni da inviare in Ucraina.

Sul territorio si stanno già attivando associazioni e anche singoli cittadini per raccolta fondi e di generi di prima necessità. Per questo la Protezione civile dell’Unione dei Comuni mette a disposizione la propria struttura organizzativa, le associazioni di volontariato di protezione civile e uno spazio per raccogliere il materiale donato; è già stato concesso da un’attività sul territorio l’uso di un magazzino in località Terrafino che può essere utilizzato per stoccare i beni frutto di raccolte da inviare in Ucraina. L’organizzazione di questa attività sta prendendo piano piano forma e vi daremo presto ulteriori informazioni sulle tipologie dei beni da poter donare.

L’attività viene svolta in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio per essere presenti a rotazione e garantire il servizio.

“Assieme agli altri sindaci dell’Empolese Valdelsa – afferma Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato alla protezione civile, per l’Unione dei Comuni – ci siamo chiesti cosa poter fare per rispondere in maniera concreta a questa situazione e per dare un aiuto reale alle popolazioni colpite dal conflitto. Nel nostro territorio sono numerosi i cittadini provenienti dall’Ucraina e quindi abbiamo pensato in primo luogo di attivare un canale per sostenerli e dare loro risposte e poi di creare i presupposti per avviare e gestire al meglio la raccolta di beni di prima necessità. Il servizio sarà gestito dal Centro intercomunale di protezione civile, con il prezioso e indispensabile supporto delle associazioni di volontariato”

Per il presidente dell’Unione, Alessio Falorni “la propensione alla cooperazione e alla solidarietà sono fortemente inscritte nei valori dell’Empolese Valdelsa. I Comuni dell’Unione, il nostro intero sistema territoriale, lavorano insieme e coordinandosi per dare un aiuto concreto all’Ucraina, anche in supporto dei circa 300 residenti già presenti sul nostro territorio”.

I contatti a cui rivolgersi sono i seguenti. Telefono: 0571.930889 – 0571.9803292. Email: ucraina@empolese-valdelsa.it. Il Centro di ascolto è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30