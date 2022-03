Generi alimentari, coperte, medicinali e tutto quanto possibile raccogliere con così poco preavviso. Il cuore grande di Castelfranco di Sotto ha permesso alla Pubblica Assistenza Vita e alla Croce Bianca di Orentano di fare la prima consegna di generi di prima necessità al magazzino del consolato ucraino a Firenze.

La raccolta continua e presto sarà aggiornata la lista delle cose da donare. Intanto, però, per portare tutto il generoso carico, è servito anche un mezzo della Pubblica Assistenza di Capanne. Un carico inscatolato e persino etichettato in Ucraino: Mila si è messa a disposizione per fare le traduzioni delle etichette. Anche così, da lontano, può aiutare la sue gente e il suo Paese.