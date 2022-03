Il Centro commerciale naturale di San Miniato Basso si mobilita per l’Ucraina

San Miniato Basso si conferma un paese vivo e solidale, specialmente in queste ore in cui l’attenzione dell’opinione pubblica si è spostata dalla pandemia all’invasione russa dell’Ucraina. Dopo la solidarietà per le famiglie italiane in difficoltà nei due anni di coronavirus, è tempo di fare qualcosa per il popolo gialloblu da giorni a rischio per bombardamenti e aggressioni.

Per questo l’associazione Ccn San Miniato Basso ha organizzato una raccolta di materiale: Commercianti per l’Ucraina si terrà domenica (13 marzo), dalle 9 alle 13, nei locali della ex Sanitaria in via Tosco Romagnola Est 512, vicino alla ‘vecchia’ chiesa.

Sarà predisposta una raccolta di cibo e prodotti per la popolazione: servono cibo in scatola a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale (pannolini, shampoo, dentifricio, detersivi) oltre a medicinali e materiale di primo soccorso.

L’associazione commercianti Ccn di San Miniato Basso assicura che dopo l’imballaggio del materiale raccolto verrà consegnato allaMisericordia di San Miniato Basso e da lì sarà inserito nella rete solidale delle Misericordie toscane per prendere il via verso le città bombardate.

Per info contattare i numeri 346.5729766 o il 340.4676396.