Studente universitario ucraino in fuga dalla guerra e accolto a Pisa: “Benvenuto Yassir”

Un volontario della Croce Rossa Ucraina (studente in medicina) è scappato dalla guerra ed ha raggiunto Pisa, presentandosi alla Croce Rossa della città della Torre, essendo venuto a conoscenza che l’università di Pisa accoglie studenti ucraini.

“Lo abbiamo ricevuto in sede – spiega sui social il presidente dell’associazione Antonio Cerrai – e dopo un colloquio lo abbiamo portato all’Hotel Cri Le Baleari a Tirrenia per dargli ospitalità e ristoro, e stamani (9 marzo) lo abbiamo portato in questura per la regolarizzazione.

Yassir, studente universitario, era in Ucraina da 7 anni, ed iscritto al VI anno di medicina.

“Avremo modo di accompagnare Yassir in questo momento straordinario di accoglienza e di integrazione – conclude il presidente – aiutandolo ad integrarsi anche nelle attività di volontariato della nostra Associazione. Benvenuto Yassir.