Il vescovo riparte da Stabbia, continua la visita pastorale

Riparte da Stabbia la visita pastorale del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, interrotta due anni fa mentre era a Fucecchio. Era appena iniziato marzo 2020 e stava per cominciare la pandemia. Il vescovo Andrea ha ripreso gli incontri con le comunità parrocchiali a partire da quella di Stabbia, dove ha celebrato lunedì scorso la prima messa della Visita.

La visita pastorale era pensata nel cammino verso il Giubileo per i 400 anni dalla fondazione della diocesi (leggi anche) e secondo il programma originario avrebbe dovuto concludersi per fare posto a questo evento. Tra le cose cambiate dalla pandemia, però, c’è anche questo: il calendario dovrà per forza prolungarsi oltre il 2022.