È partito questo pomeriggio dai magazzini messi a disposizione dalla misericordia di Santa Croce sull’Arno il convoglio umanitario delle Misericordie Pisane con destinazione Lublino in Polonia.

I mezzi sono partiti dalle Misericordia di Terricciola, Soiana, Lajatico, Peccioli e Santa Maria Monte. I volontari trasporteranno in Polonia (al confine con l’Ucraina) tutto il materiale raccolto in questi giorni dalle Misericordie della provincia di Pisa: cibo, coperte medicinali, prodotti per la persona, eccetera.

Alla partenza del convoglio erano presenti il presidente delle Misericordie Pisane Maurizio Novi, il delegato di area per l’emergenze misericordie pisane Marco Fagiolini ed il governatore della Misericordia di Santa Croce Piero Conservi.

La misericordia di Santa Croce sull’Arno, infatti, è in prima linea per la raccolta degli aiuti umanitari da destinare alla popolazione ucraina. Infatti oltre che gestire uno dei vari magazzini di raccolta, stoccaggio e partenza che Federazione toscana misericordie ha allestito sul territorio regionale, ha organizzato varie iniziative per la raccolta diretta sul nostro territorio di beni di prima necessità.

Una di queste iniziative si è tenuta sabato scorso alla Conad dove dalla mattina alla sera i volontari hanno raccolto oltre 500 chili di merce tra generi alimentari, cibi per animali e prodotti per igiene personale. È possibile contribuire alla raccolta di aiuti portando i prodotti richiesti (alimenti, cibo per animali, prodotti per igiene personale) al centro di raccolta comunale alla saletta Vallini della biblioteca comunale aperto tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 17 alle 20 ed il sabato mattina dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Inoltre, sempre alla Conad è possibile acquistare i prodotti che si vuole donare e lasciarli negli appositi carrelli. I prodotti donati verranno ritirati direttamente dalla aassociazione.

La missione è totalmente autofinanziata ed è per questo che l’associazione Misericordie Pisane ha aperto una sottoscrizione per poter coprire almeno in parte le spese sostenute di carburante autostrada eccetera.

Chi volesse contribuire può farlo attraverso cliccando su questo link o tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Misericordie Pisane causale Convoglio Ucraina. Iban IT23Z0306909606100000156442.