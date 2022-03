La missione di trasporto dal campo profughi di Prezemysl si è conclusa con l’arrivo della famiglia nella nuova abitazione che un cittadino ha messo a disposizione.

La Pubblica Assistenza di Fucecchio ha messo in campo i suoi volontari per occuparsi dell’organizzazione dell’arrivo. All’arrivo della squadra erano presenti alcuni volontari dell’associazione è il servizio psicologico di Anpas Toscana. Presente anche il sindaco Alessio Spinelli e la vice di sindaco Emma Donnini e altri componenti dello staff del comune.

Foto 3 di 6











“Vogliamo ringraziare – dice la PA di Fucecchio – i volontari in questi giorni hanno mantenuto il collegamento costante, il presidente Checchi e i volontari che hanno effettuato questo viaggio e tutti coloro che si stanno impegnando nella raccolta di materiale da inviare in quei territori. Lo spirito di solidarietà della nostra associazione è sempre alta e come in ogni emergenza mazionale o locale ci impegnano”.