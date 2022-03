Un gruppo di parola per bambini e ragazzi che vivono la separazione dei genitori

Un “gruppo di parola” a sostegno dei bambini e dei ragazzi che vivono la separazione dei genitori. Sarà attivo al Consultorio di via Vittime del duomo 4 di San Miniato con orario pomeridiano nel mese di aprile.

“Oggi la famiglia – spiegano dalla diocesi di San Miniato – sta attraversando una profonda crisi e sono molte, purtroppo, le coppie con i figli che decidono di separarsi. La separazione è vissuta prima di tutto dalla coppia ma non di meno dai figli che si trovano a subire questo vortice di cambiamenti. Tutto questo li porta ad avere una mancanza di fiducia nella famiglia, subentra la paura di sognare da grandi una famiglia unita, vengono meno la speranza e il credere in questa. Il gruppo di parola si propone di ridare fiducia e speranza ai bambini che vedono i loro genitori separarsi. È uno spazio di ascolto perché il bisogno dei figli è quello di essere ascoltati e, attraverso il gruppo, i bambini possono esprimere ciò che vivono attraverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo, la scrittura; trovare modi per dialogare con i genitori e per vivere la loro separazione, uscire dall’isolamento e trovare una rete di scambio e di sostegno tra i pari”.

Come si svolge

L’attività si svolge in quattro incontri di due ore ciascuno. Il quarto incontro è diviso in due momenti: la prima ora con i bambini e la seconda anche con i papà e mamme per uno scambio tra genitori e figli. Durante tutti gli incontri è previsto un momento di merenda, dove i bambini hanno la possibilità di interagire fra di loro in un momento ricreativo. Il gruppo, a numero chiuso, si rivolge a bambini e ragazzi di età fra i 6 e i 15 anni e viene attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. L’iscrizione e partecipazione al gruppo è gratuita.

Dove e quando

Gli incontri si terranno nella sede del consultorio a San Miniato, in via Vittime del duomo 4, con orario pomeridiano nel mese di aprile 2022 (date da definire). Il gruppo viene condotto dalla dottoressa Ilaria Giammaria, psicologa, conduttrice gruppi di parola con formazione specifica effettuata con la dottoressa Marie Simon docente, ricercatrice specialista in psicologia clinica e psicopatologia a Lione e ideatrice dei gruppi di parola.

Come iscriversi

I genitori possono iscrivere il minore lasciando i propri dati attraverso il modulo online reperibile sul sito del consultorio a questo link.

Il calendario verrà comunicato dalla conduttrice ai genitori una volta raggiunto il numero minimo di adesioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la conduttrice del gruppo, Ilaria Giammaria al numero 347.2860025.