Lo sport per tutti, sta per nascere Fondazione d’impresa

“Siamo pronti per dar vita alla Fondazione d’impresa“. Lo ha annunciato Andrea Giustini, presidente di EcoEridania del cui gruppo, da oltre un anno, fa parte la Tecnoambiente di Ponte a Egola di San Miniato. Il progetto sostiene la onlus Insuperabili e la nascita della Fondazione permetterà “un ulteriore sviluppo di tanti progetti”.

Come scuole calcio per persone disabili, calcio per non vedenti. Inoltre, spiega il gruppo, “si mira a creare nuovi ausili adatti per lo sport ed a creare un impianto per l’insegnamento, collocando sotto il profilo lavorativo più di 50 persone con disabilità”.