Sono arrivati a Livorno i due cuccioli meticci dal manto nero salvati dalla guerra in Ucraina. Un lungo viaggio, fino al capoluogo labronico, dopo che i due 4 zampe sono stati trovati, soli, in una sorta di capanna, in una zona bombardata.

Ad accoglierli, oggi (14 marzo), è stata Ginevra Dini, dell’associazione Natadauncane. Si tratta, come ha spiegato alla nostra redazione Ginevra, di un maschio e una femmina.

I nomi? Libero e Pace. Uno dei due, per ora, è in stallo a Pisa da Rachele, una volontaria. Entrambi i pelosi cercano chi li possa adottare.