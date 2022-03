Tempi di guerra, ma anche di solidarietà. Nei quali anche i più piccoli, con quello che è il loro pane quotidiano, possono dare una mano ai loro coetanei del nord, in quella terra in questi giorni martoriata dalle bombe e dai combattimenti.

È quanto hanno fatto gli alunni della scuola elementare di Marti, che con le loro famiglie ed in collaborazione con Pubblica assistenza di Montopoli e protezione civile si sono fatti protagonisti di una colletta molto particolare. Una raccolta di fondi fatta in questi giorni dalle maestre con la complicità dei genitori, con contributi che sono andati all’acquisto di alcuni sacchi a pelo che, insieme a tanti disegni preparati da bambini e bambine, sono entrati a pieno titolo nei rifornimenti che l’associazione spedirà proprio oggi (14 marzo) in direzione dell’Ucraina e dei campi dove vengono accolti i tanti rifugiati in fuga dal paese.

Proprio ai bimbi sono giunti i ringraziamenti della Pubblica Assistenza montopolese nei giorni scorsi, in un piccolo momento collettivo di restituzione dove sono stati coinvolti proprio gli alunni delle classi coinvolte.

Gli aiuti, la cui raccolta comunque continua presso la sede della Pubblica Assistenza in via Mattei, 4 a Capanne, sono destinati al centro di raccolta di Cluj-Napoca, in Romania, per i profughi che si stanno affollando al confine di Sighetul Marmatiei.