Pet therapy in molti ospedali della Toscana. Giani: “Grazie ai nostri amici a 4 zampe”

“La Toscana è stata una delle prime regioni a credere nella pet therapy in ospedale. Un importante strumento terapeutico capace di migliorare il benessere fisico e mentale dei pazienti, dai bambini agli anziani”.

È il commento del presidente della Regione, Eugenio Giani che aggiunge: “Grazie ai nostri amici a 4 zampe, continueremo sempre a sostenere questa esperienza!”

Nella regione la pet therapy è presente in quasi tutti gli ospedali: agli animali è riconosciuta la capacità di migliorare il benessere psicofisico dei pazienti. Che siano adulti, anziani, disabili o bambini iano essi bambini, adulti, anziani, disabili.

A Firenze, all’ospedale pediatrico Meyer, i cani lavorano in tutti i reparto, mentre a Careggi gli amici a 4 zampe entrano persino in rianimazione. A Pisa, al Santa Chiara, negli ambulatori pediatrici, ci sono progetti sperimentali, cosi come alle Scotte di Siena.

La pet therapy è una sorta di aiuto sia per sentirsi meno soli sia per combattere l’ansia del ricovero.