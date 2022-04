Confesercenti in campo per raccogliere aiuti per l’Ucraina

Il mondo del commercio e del turismo in aiuto della popolazione ucraina in fuga dalla guerra, grazie all’impegno di Confesercenti Toscana Nord insieme alla Misericordia di Pisa e Lucca. Una iniziativa che vede coinvolte le aree pisana e lucchese dell’associazione di categoria che diverranno, fino al 30 aprile, i punti di raccolta dei materiali che poi le Misericordie gestiranno dove c’è più bisogno.

La presentazione nell’auditorium Confesercenti Toscana Nord di Pisa alla presenza del presidente area pisana Luigi Micheletti e del responsabile Simone Romoli, del presidente area lucchese Francesco Domenici e del responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, del coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto, della coordinatrice Assoviaggi Pisa Lisa Bonsignori, del professor Giuseppe De Benedittis presidente Unicef Pisa. “Si tratta di una iniziativa che abbiamo condiviso con i nostri soci – spiegano i due presidenti Francesco Domenici e Luigi Micheletti -, pensando di metterci anche noi a disposizione per portare un aiuto concreto alle famiglie ucraine che stanno vivendo la tragedia della guerra sia nelle città bombardate che come profughi. Abbiamo accolto il progetto della nostra Lisa Bonsignori, coordinatrice Assoviaggi Pisa, di sostenere soprattutto i più piccoli attivando un canale con le Misericordie di Lucca e Pisa. Nel giro di pochissimi giorni – aggiungono i due presidenti area lucchese e pisana di Confesercenti Toscana Nord – è nata la collaborazione con le sezioni di Pisa e Lucca della Misericordia. La nostra iniziativa vede come protagonisti i soci, ma anche semplici cittadini che vorranno aderire consegnando il materiale richiesto, in collaborazione con i dipendenti della nostra struttura che coordineranno lo stoccaggio nelle nostre sedi. Il materiale raccolto poi sarà consegnato alla Misericordia con i mezzi messi a disposizione dai nostri ambulanti dell’Anva, anche in questo caso allargando il coinvolgimento anche a questi imprenditori che si sono subito messi a disposizione”. Le sedi Confesercenti Toscana Nord di Lucca in viale delle Tagliate 130, di Pisa in via Ponte a Piglieri 8 e di corso Matteotti 96 a Pontedera, fino al 30 aprile saranno i centri di raccolta di generi di prima necessità ed in particolare pannolini, materiale igienico e sanitario e prodotti alimentari a lunga conservazione. “Una iniziativa nata spontaneamente da noi imprenditori – concludono Francesco Domenici e Luigi Micheletti -. Una mano concreta che arriva in un momento in cui stiamo lentamente cercando di metterci alle spalle gli anni pesanti del covid, ma proprio per questo con la consapevolezza di come sia nostro dovere aiutare chi in maniera davvero impensabile nel Terzo Millennio sta vivendo in Europa la barbarie della guerra”.