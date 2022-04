La coordinazione genitoriale per ridurre i conflitti in famiglia, nasce l’associazione a Empoli

A Empoli è nata l’Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica. A.Co.Ge.S. mette insieme un gruppo di professionisti tra operatori psico giuridici e del diritto impegnati nella promozione e utilità sociale nell’ambito della coordinazione genitoriale. I soci fondatori, conosciuti nel comprensorio del Cuoio, sono psicologi, psicoterapeuti ed esperti in ambito psicogiuridico: Conny Leporatti è la presidente, Giancarlo Francini il segretario, Francesco Vadilonga il vicepresidente.

La coordinazione genitoriale è un metodo risolutivo delle controversie che si applica nelle situazioni ad alta e perdurante conflittualità genitoriale. Affronta e gestisce i conflitti con coppie separate e divorziate che non riescono a gestire adeguatamente i dispositivi degli organi giudiziari o gli accordi precedentemente stipulati. Nello specifico, il coordinatore genitoriale è un soggetto qualificato e adeguatamente formato che si occupa di gestione dell’affidamento condiviso, della bi genitorialità, della cura dei figli, anche in contesti di famiglie ricomposte e della rete familiare allargata.

L’associazione A.Co.Ge.S. si propone di operare in ambito culturale, divulgativo, didattico e formativo, secondo l’approccio sistemico relazionale che tiene conto del sistema familiare nel suo insieme e attua una lettura complessa delle dinamiche relazionali che ruotano intorno ai conflitti, promuove il dialogo e l’interazione tra figure professionale di ambiti diversi secondo un approccio interdisciplinare. Si rivolge a professionisti dell’area sanitaria, educativa, sociale e legale in possesso dei requisiti indicati nello statuto e nelle linee guida, che abbiano conseguito formazione specifica in Coordinazione Genitoriale Sistemica.

L’Associazione si ispira a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, favorendo la partecipazione dei soci alla vita associativa. L’obiettivo di A.Co.Ge.S. è un confronto culturale con le diverse realtà presenti sul territorio (nazionali e internazionali) e la divulgazione della Coordinazione Genitoriale Sistemica quale strumento di contenimento e riduzione dell’alta conflittualità familiare.

A.Co.Ge.S. organizza periodicamente eventi gratuiti rivolti principalmente a magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi e insegnanti.