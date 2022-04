San Miniato per l’ambiente, il 10 aprile arriva la onlus Plastic Free

Il 9 e 10 aprile anche a San Miniato sarà presente l’associazione Plastic Free Onlus. Il comune, in particolare, sarà presente in località Ponte a Egola, nella zona industriale di Pruneta, il 10 aprile.

Per chi volesse partecipare il ritrovo è alle 9,30 davanti al Bar Pit Stop per una raccolta di pulizia di uno dei luoghi di lavoro del comprensorio. Per partecipare è necessario iscriversi al link, così da essere coperti anche dall’assicurazione.

Per informazioni è possibile contattare la referente Plastic Free Onlus per il comune di San Miniato Alessia Matteoli al numero 392.6217110 o Whatssapp al numero 447906682421.