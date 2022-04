Un concerto per la pace con “La musica che unisce”: l’iniziativa dell’associazione Il contrappunto

La musica come forte messaggio di pace. E’ questo l’obiettivo del concerto promosso dall’associazione Il contrappunto, in collaborazione con La calamita onlus e il Comune di Fucecchio.

L’evento, in programma martedì 19 aprile alle 21 al centro di aggregazione La calamita, in piazza Salvo d’Acquisto 5, vedrà infatti esibirsi i maestri Daria Nechaeva al violino e Oleg Poliansky al pianoforte, provenienti rispettivamente da Russia e Ucraina. I due artisti, amici dell’associazione, hanno deciso di salire insieme sul palco per lanciare un messaggio di pace attraverso il linguaggio universale della musica classica, suonando sulle musiche di Franck, Debussy, Liszt.

“Uno dei compiti della musica è proprio quello di unire e superare idealmente barriere e confini – spiega Damiano Tognetti, presidente dell’associazione Il contrappunto – Per questo abbiamo deciso di realizzare un concerto con il quale vogliamo raccogliere fondi da destinare al sostegno del popolo ucraino. Ringrazio fin da ora i due maestri, che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito, ed ovviamente La calamita onlus e il Comune di Fucecchio per la collaborazione”.

“La nostra associazione – prosegue – è nata nel periodo del lockdown grazie all’impegno e alla volontà di Andrea Mura, compositore e musicista affetto da tetraparesi spastica infantile, oggi vicepresidente, con la volontà di fare della musica uno strumento per superare le barriere architettoniche. L’idea alla base è quella di lanciare un messaggio forte e chiaro: la musica non conosce barriere e non divide. La musica unisce, oggi più che mai”.

L’ingresso è offerta libera e l’incasso del concerto verrà interamente devoluto ad iniziative umanitarie a sostegno della popolazione ucraina. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 338 1930949.