Donazione degli organi, fra i molti Comuni che ne promuovono la raccolta delle dichiarazioni d’assenso ci sono Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno, nel comprensorio del Cuoio. Le amministrazioni infatti hanno scelto di aderire alla campagna nazionale Donare è una scelta naturale, in vista della 25esima Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti che si celebra questa domenica (24 aprile).

#UnSìInComune è il messaggio proposto ai cittadini per invitarli a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d’identità, ma ricordando anche che è possibile dire di sì subito online con la Spid attraverso l’Aido, l’Associazione italiana donatori organi.

“Sosteniamo con convinzione questa campagna di promozione – commenta il sindaco Gabriele Toti -. Castelfranco è stato uno dei primi Comuni in Toscana ad attivare la possibilità di dichiarare la volontà alla donazione degli organi attraverso la carta d’identità. Credo che questa scelta rappresenti un gesto di profonda consapevolezza e senso civico, un legame indissolubile con la propria comunità. Io stesso ho rinnovato il documento con la precisa intenzione di esprimere il mio sì”.

I dati nazionali: consensi in crescita

A livello nazionale il 2021 è stato un anno davvero positivo per la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione: i consensi sono saliti al 68,9 per cento, ben tre punti in più rispetto allo scorso anno, con un indice del dono medio di 59,23 per cento (rispetto al precedente 52,86 per cento): si tratta della percentuale di sì più alta mai raccolta in un anno da quando la registrazione avviene nelle anagrafi.

Il calo dei no è distribuito in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale, e anche se i risultati migliori vengono raggiunti dalle regioni del nord, i consensi alla donazione sono in crescita anche nel meridione. Ad oggi le dichiarazioni di volontà depositate nel sistema informativo trapianti del Cnt sono 12,7 milioni: 9,2 milioni di sì e 3,5 milioni di no.

In questo momento sono circa 8mila 500 le persone in lista d’attesa: nel 2021 sono stati effettuati 3mila 778 trapianti grazie a 1725 donatori di organi.