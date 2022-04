Marcia per la pace Perugia-Assisi, ci sarà anche Fucecchio

Un tradizionale appuntamento per dire no alla guerra, quest’anno carico di un significato ancora più profondo alla luce dei tragici eventi in corso in Ucraina. È la marcia della pace Perugia-Assisi cui parteciperà anche il Comune di Fucecchio con un pullman che partirà alla volta di Perugia alle 6 da piazza XX settembre. Un modo per i cittadini e le associazioni del territorio per sottolineare una volta di più il ripudio ad ogni guerra.

La partecipazione alla marcia è promossa dal Comune in collaborazione con Consulta del volontariato, Fondazione I Care, Hurria, Movimento shalom, Banca del tempo e popoli uniti. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti e i ragazzi.

È necessario essere muniti di green pass per gli over 12 e mascherina.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i referenti Paolo e Antonella ai rispettivi numeri 347-6487884 e 338.2716857.