Morosità incolpevole, contributi dall’Unione per chi vive a Empoli

L’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per morosità incolpevole a favore dei residenti nel Comune di Empoli, in quanto Comune ad alta tensione abitativa.

Fino al 27 aprile 2022 è possibile presentare le domande di partecipazione ed è consigliato contattare subito lo Sportello Sociale del Comune di Empoli ai seguenti recapiti telefonici 0571757725-736 – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure inviare una email a: sociale@comune.empoli.fi.it, per avere informazioni e chiarimenti in merito ai requisiti di accesso ai contributi in oggetto.

Possono beneficiare dei contributi sia i nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sfratto con citazione per la convalida, sia quelli che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza covid 19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%.