Consiglio direttivo a fine mandato, si riunisce la Pubblica Assistenza

Domani mercoledì 27 aprile, i soci dell’associazione Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno si incontreranno in assemblea ordinaria. Un incontro particolarmente importante questo, perché rappresenta il momento conclusivo del mandato dell’attuale consiglio.

L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo in prima convocazione per le 19 e in seconda convocazione alle 21,30 nella sede legale della Pubblica Assistenza in largo Uberto Bonetti 5 a Santa Croce sull’Arno.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci sono i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 e le dimissioni del consiglio direttivo.