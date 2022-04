Un nuovo mezzo per la Misericordia di La Scala

E’ stato firmato oggi 27 aprile l’accordo tra la Misericordia di San Piero alle Fonti di La Scala e Acg Italia, azienda che si occupa di fornire gratuitamente mezzi ad associazioni di volontariato grazie al contributo delle imprese locali. La convenzione, patrocinata dal Comune di San Miniato, prevede la fornitura gratuita per almeno quattro anni di un mezzo Dacia Duster, per il trasporto di persone anziane e con difficoltà motorie.

“Grazie ai nostri volontari – racconta Maria Bartoli, governatrice della Misericordia – riusciamo a garantire molti trasporti sociali di anziani o individui soli, che devono essere accompagnati all’ospedale o altri centri sanitari. Quello che ci manca è un’auto più funzionale e speriamo di riuscirci al più presto con questo progetto”. Con l’occasione è stata inoltre rinnovata la convenzione che Acg Italia ha all’attivo per il furgone in possesso dell’associazione Sport e Solidarietà San Miniato, un mezzo utilizzato dalle associazioni sportive del territorio.

“Con il rinnovo di questa convenzione – spiega Ivano Leoni, presidente dell’associazione -, riusciremo inoltre ad adeguare il nostro furgone anche per l’utilizzo di atleti disabili, consentendo così il trasporto in totale sicurezza anche a tutti coloro che hanno bisogno di essere trasportati con la carrozzina. Una nuova necessità che speriamo possa diventare un altro sogno da realizzare”.

Alla firma della convenzione hanno partecipato i rappresentanti di Acg Italia Elena Simi che si occupa della raccolta fondi e Fabrizio Scannerini, che hanno preso l’impegno per consentire a questi due mezzi di essere disponibili già entro Natale, in modo da fare un grande regalo alle due associazioni e a tutta la comunità. “Ci piace sposare progetti come questo – sottolinea l’assessore alle politiche socio sanitarie Giulia Profeti -, per la loro concretezza di utilità sociale: si diventa buoni cittadini se ci si occupa degli altri e grazie ai volontari cresce tutta la comunità”.

“Dopo due anni di difficoltà oggettive – dichiara il sindaco Simone Giglioli -, sopratutto da un punto di vista sanitario mi preme valorizzare il lavoro della sanità territoriale, come ad esempio il ruolo svolto dalla Misericordia de La Scala, un luogo fatto di volontari, dove ci sono gli ambulatori dei medici di famiglia e servizi di prossimità che vanno incontro alle esigente delle persone più fragili. La domanda di trasporto sociale è sempre maggiore e poterlo fare con mezzi idonei è sicuramente un valore aggiunto. Il contributo dato dai volontari che gestiscono servizi e dalle aziende del territorio che vorranno contribuire alla realizzazione di questi progetti, sicuramente ritornerà alla collettività”.