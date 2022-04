Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, il nuovo presidente è Francesco Maltinti

Nella mattina di oggi (30 aprile) si è riunito il consiglio direttivo di Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, recentemente eletto, per cui sono state definite le cariche: presidente Francesco Maltinti, vicepresidente Rico Lupi, tesoriere Michele Liguori, segretario Giovanni Malvolti, consiglieri Alberto Malvolti, Stefano Gori, Fabrizia Morelli.

Il Consiglio, come da regolamento, sarà in vigore per il triennio 2022-2024.

Sempre oggi, è stata inaugurata la mostra Ville e Fabbriche Medicee nelle tavole di Massimo Tosi (XV°-XVI° secolo) allestita presso il locali della Fondazione Montanelli Bassi.

La mostra, visitabile negli orari della Fondazione Montanelli Bassi (martedi, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19) resterà aperta fino al 29 maggio.