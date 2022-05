In scena contro la violenza sulle donne con “Due più due… Fa cinque!”

In scena per combattere la violenza sulle donne. È Due più due… Fa cinque!, lo spettacolo amatoriale della compagnia Trio & Dintorni, che andrà in scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno questi sabato e domenica (7 e 8 maggio) alle 21.

Il ricavato della serata sarà devoluto allo sportello Lilith antiviolenza donne della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno.

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno ed è in partenariato con Avis comunale Staffoli.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 339.7704841 (Monica) e 328.8742308 (Tiziano).