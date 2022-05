Partiti da Galleno 16 mezzi carichi di aiuti per l’Ucraina

Gli aiuti hanno viaggiato su 12 camion e 4 furgoni partiti dal centro di smistamento dell’Anpas a Galleno di Fucecchio portando circa 100 tonnellate di aiuti a favore della popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra. I beni sono stati distribuiti in un deposito logistico gestito dal consolato italiano nel nord della Romania e anche nel territorio ucraino.

L’Anpas regionale toscana, il volontariato di soccorso delle Pubbliche assistenze, ha raccolto cibo a lunga conservazione, generi di primo conforto, medicazioni, coperte e altre cose di necessità per la popolazione colpita dalla guerra. La colonna è passata per Slovenia e Ungheria e tornerà in Italia con due donne e un bambino ucraini che sono stati affidati ai volontari dal consolato italiano che ha coordinato sul posto la missione umanitaria.