L’Asd Gam di Ponte a Egola avrà il suo pulmino per i trasferimenti legati alle varie attività dei ragazzi e delle ragazze “speciali”. Il Lions Club San Miniato ha infatti promosso e realizzato una raccolta fondi che ha consentito l’acquisto di un pulmino a 9 posti che sarà consegnato venerdì 6 maggio alle 18 nella sede di via Gramsci a Ponte a Egola.

Sarà l’occasione per ringraziare “i Lions Club di San Miniato che hanno creduto nel progetto, hanno promosso e sostenuto questa raccolta fondi, accompagnati da aziende e associazioni importanti e sensibili, attente a costruire un miglior tessuto sociale. Con grande sensibilità, hanno dimostrato di saper guardare ad un futuro più inclusivo, in cui anche la disabilità può dare il suo contributo avendo a disposizione gli strumenti giusti. E’ il raggiungimento di un obiettivo che va a migliorare le autonomie di persone con fragilità e sarà un servizio indispensabile per tante famiglie.

Ci auguriamo che veder scorrazzare per le nostre strade questo mezzo, che si può legittimamente definire straordinario in quanto trasporta passeggeri straordinari, possa veramente strappare un sorriso e un pensiero a tutti”.

Dal 4 al 9 giugno i ragazzi Special Olympics Gam saranno presenti ai giochi nazionali Special Olympics a Torino e potranno fare questa esperienza con il loro mezzo e con delle tute nuove regalate da un’altra azienda.