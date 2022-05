Giornata mondiale della Croce Rossa, la bandiera la dona Ponte a Egola

Una bandiera bianca con la croce rossa al centro, simbolo della Croce Rossa Italiana, è stata donata al sindaco di San Miniato Simone Giglioli e alla vicesindaco Elisa Montanelli, dal presidente del comitato di Ponte a Egola Paolo Micheli. L’occasione è la celebrazione, il prossimo 8 maggio, della Giornata mondiale della Croce Rossa, anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento, un modo per cercare di avvicinare la popolazione alla conoscenza delle iniziative rivolte verso i più vulnerabili.

“Ringraziamo – commentano il sindaco Giglioli e la vicesindaca Montanelli – il Comitato di Ponte a Egola per aver ricevuto in dono questa prestigiosa bandiera che abbiamo collocato all’esterno del palazzo comunale, perché simboleggia il legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce Rossa e l’amministrazione comunale unite nelle attività di supporto e vicinanza ai più vulnerabili. Quest’anno in particolare la Giornata mondiale della Croce Rossa è un’occasione speciale per ricordare i volontari che, oltre ad essere stati in prima linea per la lotta alla pandemia, adesso lo sono anche per fornire aiuto ai profughi provenienti dall’Ucraina, dove è in atto un orribile guerra.

Questo senza dimenticare quella che è la funzione primaria del Movimento nel campo della diffusione del diritto internazionale umanitario, dell’educazione, della tutela della salute, della prevenzione, dell’attività socio assistenziale oltre che degli interventi nelle fasi emergenziali”.