In molti ieri mattina, domenica 8 maggio, hanno preso parte alla Camminata Solidale contro la violenza di genere che si è svolta all’interno delle strade di Pontedera. La manifestazione è stata promossa dall’Inner Wheel Club, in collaborazione con il Comune, il Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini, dove è avvenuto il ritrovo e le associazioni del territorio Eunice, Non più sola, Basket Femminile Pontedera, Bellaria Volley, Centro Cinofilo Bellaria, i club di Rotary e Rotaract di Pontedera, i Lions di Pontedera e Valdera.

Una passeggiata che ha raccolto molte adesioni, in cui è stato possibile ascoltare direttamente dalle voci delle realtà del territorio impegnate nel contrasto alla violenza di genere, le iniziative e le azioni messe in campo.

La manifestazione si è conclusa con l’inaugurazione, da parte dell’assessore comunale alle politiche di genere Carla Cocilova, assieme ai rappresentanti di tutte le associazioni presenti, di due panchine rosse collocate proprio all’esterno delle strutture sportive della Bellaria.