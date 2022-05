“Un regalo prezioso, non solo per tutta la cooperativa, ma per tutta la comunità data la varietà e l’importanza dei servizi svolti da La Pietra d’Angolo sul territorio”. E’ stata questa la frase più usata dai partecipanti per raccontare la consegna, oggi 12 maggio, del Doblò attrezzato per il trasporto di disabili (qui la notizia).

Il nuovo mezzo, donato da una cordata di imprese, è stato salutato in piazza della Repubblica a San Miniato, di fronte alla sede della cooperativa. Presenti, tra gli altri, il vescovo Andrea Migliavacca, il sindaco Simone Giglioli, molti sponsor, operatori della cooperativa e le ragazze della Casa Famiglia Caritas insieme al presidente della Cooperativa Michela De Vita.